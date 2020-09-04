عندما يصيب -كوفيد15- رئتي القائمة المشتركة - جواد بولس

2020/09/04 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس أين القائمة المشتركة؟ واين لجنة المتابعة من قضية الكورونا؟ سألني صديقي واخبار تزايد اعداد المصابين في المدن والقرى العربية تصعقنا من ساعة الى ساعة.



لم ينتظر اجابتي، وأردف، هلى ستصوت للقائمة المشتركة لو اعادوا انتخابات الكنيست وبقيت القائمة على حالتها اليوم؟ صحونا قبل ايام قليلة على حرب بيانات لم نشهد مثلها منذ تعرفت فضاءاتنا السياسية على لغة المودة بين الانداد، وعلى مفردات الشراكة والنضال ال ......





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