... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/2 - محمد بن زكري

2020/09/04 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_بن_زكري * افتراس المال العامكيف ينظر العالم إلى حكام ليبيا الجدد ؟ في الإجابة على هذا السؤال ، معلوم أن حركة انتقال رؤوس الأموال حول العالم - بمختلف أشكالها - تخضع لرقابة و تتبع عديد الهيئات و المنظمات الدولية و أجهزة الاستخبارات و الصحافة الاستقصائية ...



؛ فلاشيء يخفى عن الأعين الراصدة في زمن الثورة الرقمية و المجتمع المعلوماتي .



و أجزم أن جميع قادة و ساسة و دبلوماسيي و استخبارات الدول التي انغمست م ......





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