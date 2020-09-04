شاهد: السلطات العراقية تلغي تشكيل قوات حفظ القانون..

2020/09/04 | 07:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إلغاء قوات حفظ القانون، واستحداث آمرية للقوات يكون ارتباطها بشرطة بغداد، وذلك عقب حادثة حامد سعيد، المعروف بـ"الفتى ال...

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