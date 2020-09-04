بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية في 8 أيلول / سبتمبر ( محو الأمية والتنمية المستدامة في العراق ) - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/09/04 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في الثامن من أيلول/ سبتمبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمحو الامية، حيث اعلنت اليونسكو هذا اليوم يوما دوليا لمحو الامية عام 1966 بعد المؤتمر الدولي لوزراء التربية والتعليم عام 1965, وتم تحديد هذا اليوم لتقويم الجهود التي تبذلها الدول والهيئات والمنظمات كل عام في مجال محو الامية وتعليم الكبار.



وهو ايضا مناسبة لتبادل الخبرات العالمية والاقليمية والتعرف على المنجزات وفرصة لحشد الجهود وتعبئ ......





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