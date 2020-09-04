القوات الاميركية تدخل 52 آلية عسكرية إلى سوريا عبر العراق

2020/09/04 | 08:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة "سانا" السورية أن "قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت آليات عسكرية إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة قادمة من الأراضي العراقية مواصلة خرق الق...

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