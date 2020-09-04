75 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا في سوريا

2020/09/04 | 08:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة السورية في بيان لها اليوم الخميس تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 26 إصابة في دمشق، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 2973، وتسجيل شفاء 20 حالة من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 681 حالة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 124.

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