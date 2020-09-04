فيان صبري : دعم فرنسا للاقليم ..لاهميته الاستراتيجية ضمن العراق الاتحادي الفيدرالي

2020/09/04 | 08:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت عضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري ان دعم فرنسا للاقليم ..لاهميته الاستراتيجية ضمن العراق الاتحادي الفيدرالي.وقالت ل/ نينا / للانباء ان : لقاء رئيس الاقليم مع الرئيس الفرنسي جاء من منطلق العلاقة التاريخية بين فرنسا والاقليم ودعم فرنسا للاقليم في محاربته للارهاب وداعش.واضافت صبري ان : هذا الدعم دلالة على ان فرنسا تنظر لاهمية الاقليم المحوري والاستراتيجي ضمن العراق الاتحادي الفيدرالي.وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قام امس الاول بزيارة الى العراق دامت عدة ساعات التقى فيها الرئاسات الثلاث ورئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني ./انتهى3

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