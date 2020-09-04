7 طرق لتقليل حرارة السيارة أثناء السير

2020/09/04 | 08:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يتعرض قائدي السيارات دائما لعدم إيقاف السيارة بسبب الإنتظار لبعض الوقت ، لذلك يمكن إجراء مجموعة من التدابير التي يستطيع الشخص القيام بها للتخفيف من ارتفاع درجة حرارة المحرك .1- يجب إغلاق جهاز التكييف داخل السيارة ، والسبب أن تشغيله يتسبب في تفاقم ارتفاع درجة حرارة السيارة 2- تشغيل نظام التسخبن وضبطه عند […]

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