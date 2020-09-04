العفو الدولية تنشر احصائية باعداد الأطباء المتوفين بـ كورونا..هذه الدول في الصدارة

2020/09/04 | 08:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أفادت منظمة العفو الدولية بأن المكسيك سجلت أكبر عدد ضحايا بفيروس كورونا بين العاملين الصحيين في العالم.

وحسب بيانات المنظمة، فإن ما لا يقل عن 7 آلاف من العاملين الطبيين توفوا جراء وباء كورونا حول العالم، منهم 1320 في المكسيك.

ومن بين الدول الأخرى ذات المستويات العالية للوفيات بين الأطباء، الولايات المتحدة والبرازيل والهند، حيث توفي 1077 و634 و573 عاملا طبيا على التوالي.

وقال رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة، ستيف كوكبيرن، إنه "بعد أشهر منذ بدء الوباء، لا يزال العاملون الطبيون يموتون بوتائر مرعبة في الدول مثل المكسيك والبرازيل والولايات المتحدة".

ودعا إلى إقامة تعاون على المستوى العالمي من أجل ضمان وسائل الحماية للأطباء "حتى يستمروا في عملهم البالغ الأهمية دون المخاطر على حياتهم".

يذكر أن الولايات المتحدة والبرازيل والهند من بين الدول التي سجلت فيها أكبر عدد من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

أما المكسيك، فسجلت أكثر من 610 آلاف إصابة ونحو 66 ألف وفاة جراء فيروس كورونا.

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