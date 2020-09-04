السليمانية..النيران تأتي على جبل كويزة وإخلاء المجمعات السكنية القريبة (صور)

2020/09/04 | 08:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اتت النيران على أجزاء واسعة من جبل كويزة بمحافظة السليمانية في ساعة مبكرة من فجر الجمعة.

وتبين صور التقطت للجبل، وحصل "ديجيتال ميديا ان ار تي" على نسخ منها، اليوم (4 ايلول 2020) سير النيران باتجاه المجمعات السكنية المحاذية للجبل المذكور في وقت ابلغ الدفاع المدني ساكني مجمع كويزة السكني بضرورة إخلائه؛ نظرا لوصول النيران إلى مقترباته، إثر الرياح العاتية التي ساهمت بسرعة انتشار الحرائق.

كما و شوهدت عجلات الإطفاء وفرق الدفاع المدني وهي تهرع في محاولة منها للسيطرة على النيران.

وغطّت السليمانية وخاصة المناطق القريبة من سفح جبل كويزة سحابة دخانية بيضاء، ولم يعرف بعد السبب الذي أدى الى نشوب الحريق.

هذا ولم تتوفر معلومات حتى اللحظة عن وقوع اصابات او اضرار

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