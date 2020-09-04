بعد تعطيله وتقليصه.. كوردستان تعيد دوام موظفيها إلى سابق عهده

2020/09/04 | 09:08 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت السلطات في إقليم كوردستان تعيد الحياة إلى طبيعتها في محاولة للتأقلم مع الجائحة وتطبيق إجراءات الوقاية منها - صورة إرشيفية

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