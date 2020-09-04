ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان إلى 18963

2020/09/04 | 09:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18963 في لبنان بعد تسجيل 588 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 179.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 179 منذ 21 فبراير (شباط) الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 99 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 5338.

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