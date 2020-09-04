ترمب يدعو قادة إيران لإلغاء إعدام المصارع نافيد أفكاري

2020/09/04 | 09:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا الرئيس الاميركي، دونالد ترمب، الجمعة، القادة الايرانيين، لعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق الرياضي الايراني نافيد افكاري، بعد مشاركته في تظاهرات ضد حكومته بلاده عام 2018.

وقال ترمب في سلسلة تغريدات على تويتر، اليوم (4 آيلول 2020) تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي: "سمعت أن إيران تتطلع إلى إعدام نجم مصارعة عظيم وشعبي، نافيد أفكاري، البالغ من العمر 27 عاما، والذي كان فعله الوحيد هو التظاهر المناهض للحكومة في الشوارع"، مضيفا انه "كانوا يحتجون على تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد والتضخم"،

وتابع: "لقادة إيران، سأكون ممتنا للغاية لو أنقذتم حياة هذا الشاب ولم تعدموه.



شكرا جزيلا!".

وقال موقع "ايران انترناشيونل" ان المحكمة العليا الإيرانية، ايدت السبت الماضي، حكما بالإعدام بحق المصارع، نافيد أفكاري، بسبب احتجاجه ضد النظام في طهران عام 2018

واضاف إن النظام الإيراني فرض حكمين بالإعدام، والسجن ست سنوات وستة أشهر، و74 جلدة على أفكاري.

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