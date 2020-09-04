بيروت تسجل 4 اصابات بكورونا من مسافرين منها حالتين من العراق

2020/09/04 | 09:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية: أين نيوز} سجلت العاصمة اللبنانية بيروت 4 اصابات بفيروس كورونا من مسافرين منها حالتين من العراق.وافادت وزارة الصحة العامة باستكمال نتائج فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 2/9/2020، إضافة إلى إقفال يومية 31/8/2020؛ وأظهرت النتائج وجود أربع (4) حالات إيجابية.وجاءت نتائج 2/9/2020 كالتالي:- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية).- رحلة اسطنبول :الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).وجاءت نتائج إقفال يومية 31/8/2020 كالتالي:- رحلة الرياض : شركة MEA رقم 425 (جميعها سلبية).- رحلة أضنة : شركة Pegasus رقم 6700 (حالتان إيجابيتان).- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان).

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