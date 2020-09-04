الرافدين يعلن إنجاز صرف رواتب المتقاعدين لشهر أيلول

2020/09/04 | 09:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين عن انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر أيلول.





وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "المصرف استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل واستلام الصكوك وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية".

ودعا "المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم الى التوجه عند أقرب فرع للمصرف لصرف مستحقاتهم المالية".

عمار المسعودي

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