في معاقبة العاصمة بيروت الكوزموبوليتية - الفضل شلق

2020/09/04 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق بيروت اغتالوها دفنا للعار، ظناً منهم أن الكوزموبوليتية هي العار.



لم تمت بيروت ولن تموت.



الأهم من ذلك أنها تزينهم شرفاً.



هي شرف الأمة.



بيروت مدينة متوسطية كوزموبوليتية.



مدينة تعج بالحياة.



يلتقي فيها الإيمان ونقيضه.



النقيض يمنحها الحياة.



لا إيمان دون ضلالة.



حيوية المدينة نابعة من ضلالتها.



ملأى بالطقوس الدينية المسيحية والإسلامية.



ألقها لم يكن نابعاً من الجوامع والكنائس بل من الضلالة.



عهر المدينة ......





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