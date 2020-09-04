رسالة المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي الى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي - الحزب الشيوعي العراقي

2020/09/04 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العراقي وجه المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي في 11 تموز الماضي رسالة الى السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، حمّلها تصورات ومقترحات في شأن “الاوضاع الصعبة والازمات المتفاقمة التي تعصف بعراقنا العزيز”، وداعيا الى مناقشتها “ لما فيه مصلحة وطننا وخلاصه من دوّامة الإخفاقات والأزمات والفساد الملازمة لنهج المحاصصة”.



واشار في هذا الصدد الى ان تجربة الحكم منذ عام 2003 اثبتت “أن اعتماد التقاسم ......





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