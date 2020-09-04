2020/09/04 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / قامت هيئة المنافذ الحدودية في منفذ سفوان الحدودي بمحافظة البصرة بالتعاون والتنسيق المشترك مع الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بتسهيل الإجراءات ودخول (33) صهريجا محملا بمادة الأوكسجين الطبي.وذكر بيان للهيئة ان مجموع الصهاريج بواقع حمولة إجمالي (660طنا) قادمة من دولة الكويت لتعزيز الواقع الصحي ودعم المستشفيات في المحافظات بهذه المادة الضرورية لمعالجة المصابين بجائحة كورونا ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسهيل دخول (33) صهريجآ محملا بمادة الأوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسهيل دخول (33) صهريجآ محملا بمادة الأوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).