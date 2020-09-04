مصرف الرافدين يعلن إنجاز صرف رواتب المتقاعدين لشهر ايلول

2020/09/04 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن مصرف الرافدين انجازه توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايلول الحالي .وقال المصرف في بيان انه استنفر امكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل واستلام الصكوك وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية.ودعا المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم الى التوجه عند اقرب فرع للمصرف لصرف مستحقاتهم المالية./انتهى3

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