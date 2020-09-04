هشام السهيل : خلافات الكتل السياسية بشان قانون الانتخابات ما زالت مستمرة

2020/09/04 | 09:39 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف عراقيون هشام السهيل ان الخلافات ما زالت مستمرة بشان قانون الانتخابات.وقال ل / نينا / ان الفقرة الخاصة بقانون الانتخابات في جلسة يوم غد النيابية ستكون قراءة تقرير بشان القانون دون تصويت.واضاف السهيل ان الساعات المقبلة قد تضفي الى اتفاق بشان القانون .ومن المقرر ان يعقد البرلمان جلسة يوم غد السبت بعد انقضاء العطلة التشريعية./انتهى3

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