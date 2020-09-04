ترامب يتراجع عن تصريحه بشأن إدلاء الناخبين بأصواتهم مرتين

2020/09/04 | 09:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، إن الأشخاص الذين يصوتون عن طريق البريد يجب أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لضمان فرز أصواتهم، وذلك بعد يوم من تصريحات مثيرة للجدل اقترح فيها التصويت مرتين.

وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لكي تتأكد من أن صوتك مهم، ويتم احتسابه، قم بالتوقيع، وأرسل ورقة الاقتراع الخاصة بك عبر البريد في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف ترامب: “في يوم الانتخابات، أو عند التصويت المبكر، اذهب إلى مركز الاقتراع الخاص بك لمعرفة ما إذا كان قد تم احتساب وعد صوتك الذي أرسلته عبر البريد أم لا؟ فإذا تبين لك أنه تم احتسابه، لن يمكنك التصويت وسيكون التصويت عبر البريد قد سار بشكل سليم.



وإذا تبين لك أنه لم يعد، قم بالتصويت (وهو حق للمواطن)”.

وخلال زيارة قام بها الى ولاية كارولينا شمالي البلاد، أمس الأربعاء اقترح الرئيس أن يدلي الناخبون بأصواتهم مرتين.

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