تجاوزت حاجز الـ 4 ملايين اصابة.. البرازيل تسجل زيادة مهولة في ارقام الجائحة

2020/09/04 | 09:52 - المصدر: NRT عربية

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تجاوزت البرازيل، حاجز الـ 4 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 43773 حالة جديدة و834 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 43773 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4041638.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 834 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 124614 شخصا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

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