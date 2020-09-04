طقس حار جداً حتى الثلاثاء وجدول بدرجات الحرارة

2020/09/04 | 09:58 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.





وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "طقس يوم غد السبت سيكون في الوسط والجنوب مشمسا حار جداً، وفي الشمال مشمسا حارا مع ظهور بعض الغيوم" مشيراً الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد ستكون بمعدل 46 مْ".

وأضاف، ان "طقس يوم الأحد والأثنين المقبلين سيكون مشمساً حاراً جداً في الوسط والجنوب مشمسا حاراً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في عموم البلاد".

ولن يكون طقس الثلاثاء المقبل مختلفاً عن الايام التي تسبقه في عموم المناطق ولا تغير في درجات الحرارة.

عمار المسعودي

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