صدمة جديدة لبرشلونة.. شرطة كتالونيا تتهم بارتوميو بالفساد

2020/09/04 | 10:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لرئيس نادي برشلونة الإسباني جوسيب ماريا بارتوميو، إذ وبينما يحاول الخروج من أزمة طلب قائد ونجم فريقه الأول ليونيل ميسي الرحيل، أصبح يواجه أيضًا اتهامات بالفساد من قبل شرطة كتالونيا.

وحسب صحيفة " إل موندو" الإسبانية، فإن :" الشرطة المحلية بكتالونيا قدمت تقريرًا إلى محكمة ببرشلونة تشير إلى وجود شبهات فساد في اتفاقية البلوجرانا مع شركة I3 Ventures التي تعاقد معها النادي لإدارة حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد تقرير الشرطة أن:" المبلغ الذي قام النادي بدفعه كقيمة للتعاقد مع الشركة من أجل إدارة حساباته يزيد بنسبة 600% عن سعر السوق الطبيعي"، مشيرًا إلى،" التفاف إدارة البلوجرانا حول لوائح النادي من أجل دفع المبلغ للشركة، كما لفت إلى أن إقالة بارتوميو لذراعه الأيمن السابق خاومي ماسفيرير كان مجرد (تمثيلية)".

وأضافت الصحيفة الإسبانية، كما نقلت صحيفة "آس"، أن:" التقرير الشرطي يشير إلى احتمالية وجود جرائم تتعلق بإدارة غير قانونية وأمثلة واضحة للتربح، وسيعني ذلك نظر القاضي في طلب أدلة من ممثلي برشلونة للرد على ادعاءات الشرطة الكتلونية".

وشددت الصحيفة على أن:" التحقيق الداخلي الذي يجريه مستشارو “برايس ووترهاوس كوبرز” بعيد كل البعد عن الانتهاء حاليًا".

وكانت شرطة كتالونيا قد اقتحمت مكاتب نادي برشلونة في حزيران الماضي من أجل التحفظ على مستندات تتعلق بتعاقد النادي مع شركة I3 Ventures عقب بلاغ من أعضاء مستقلين بالنادي.





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