شاهد: ما أهداف زيارة وزير الدفاع العراقي الى أوكرانيا ؟

2020/09/04 | 10:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، مع الحكومة الأوكرانية التعاون المشترك في مجالات عدة بينها التسليح ومكافحة الإرهاب....

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