بعد نيمار ودي ماريا .. كورونا يصيب عددا اخر من لاعبي باريس سان جيرمان

2020/09/04 | 10:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة 3 لاعبين جدد في صفوفه بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 6 حالات بعدما أصيب سابقا كل من البرازيلي نيمار والأرجنتيني أنخل دي ماريا ومواطنه لياندرو باريديس.ولم يعلن الفريق الباريسي أسماء اللاعبين المصابين لكن تقارير إعلامية فرنسية من بينها صحيفة /ليكيب/ أشارت لإصابة البرازيلي ماركينيوس العميد الجديد للفريق والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.وكانت الأزمة اندلعت بعد اجتماع عدة لاعبين في يخت يملكه النجم البرازيلي نيمار أثناء قضاء عطلتهم في جزيرة إيبيزا الإسبانية والتي ينشط فيها الوباء بشكل كبير.وأطلقت الصحافة الفرنسية على رحلة نيمار وأصدقائه اسم ”الرحلة السيئة“ والتي أدت لإصابة عدة لاعبين بفيروس كورونا ومازال هناك تخوف من إصابة سابعة تخص الإيطالي ماركو فيراتي والذي كان ضمن أعضاء الرحلة.وتعني الإصابات الجديدة بفيروس كورونا أن فريق باريس سان جيرمان لن يلعب لقاءه الأول في الدوري الفرنسي أمام لانس برسم الجولة الثانية والمقرر الخميس القادم./انتهى3

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