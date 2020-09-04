2020/09/04 | 10:10 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء سابق – صورة: إرشيفية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نيجيرفان بارزاني في أنقرة للقاء أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نيجيرفان بارزاني في أنقرة للقاء أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).