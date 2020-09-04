إطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية في هذا الموعد

2020/09/04 | 10:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة موعد إطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية.وذكر بيان للوزارة تابعته المستقلة أنه”بناءً على توجيهات وزير العمل عادل الركابي ستقوم هيأة الحماية الاجتماعية بإطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية يوم الخميس المقبل”.

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