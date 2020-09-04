جريزمان : “نأمل أن يبقى (ميسي) مع برشلونة”

2020/09/04 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ..كشف أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني عن رأيه في الأزمة الراهنة بين زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي وإدارة النادي الكتالوني.وقال جريزمان في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الكتالونية: “نحاول متابعة الأخبار الخاصة بشأن ميسي، لكنه في النهاية يبقى أمرا بينه وإدارة النادي”.وأضاف: “نأمل أن يبقى (ليو) مع برشلونة”.وأكد: “أركز حاليا في معسكر المنتخب […]

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