2020/09/04 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة/ ..كشف أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني عن رأيه في الأزمة الراهنة بين زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي وإدارة النادي الكتالوني.
وقال جريزمان في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الكتالونية: “نحاول متابعة الأخبار الخاصة بشأن ميسي، لكنه في النهاية يبقى أمرا بينه وإدارة النادي”.
وأضاف: “نأمل أن يبقى (ليو) مع برشلونة”.
وأكد: “أركز حاليا في معسكر المنتخب […]
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وقال جريزمان في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الكتالونية: “نحاول متابعة الأخبار الخاصة بشأن ميسي، لكنه في النهاية يبقى أمرا بينه وإدارة النادي”.
وأضاف: “نأمل أن يبقى (ليو) مع برشلونة”.
وأكد: “أركز حاليا في معسكر المنتخب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريزمان : “نأمل أن يبقى (ميسي) مع برشلونة”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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