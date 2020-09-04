جريزمان : “نأمل أن يبقى (ميسي) مع برشلونة”


جريزمان : “نأمل أن يبقى (ميسي) مع برشلونة”
2020/09/04 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة/ ..كشف أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني عن رأيه في الأزمة الراهنة بين زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي وإدارة النادي الكتالوني.

وقال جريزمان في تصريحات أبرزتها صحيفة سبورت الكتالونية: “نحاول متابعة الأخبار الخاصة بشأن ميسي، لكنه في النهاية يبقى أمرا بينه وإدارة النادي”.

وأضاف: “نأمل أن يبقى (ليو) مع برشلونة”.

وأكد: “أركز حاليا في معسكر المنتخب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريزمان : “نأمل أن يبقى (ميسي) مع برشلونة”) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريزمان : “نأمل أن يبقى (ميسي) مع برشلونة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).

واصل القراءة على الصحافة المستقلة
Sponsored Links