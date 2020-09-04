حملة كبيرة لحظر طفلة سناب شات و انستقرام شهيرة لهذا السبب

2020/09/04 | 10:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو لطفلة سناب شات الشهيرة بـ ريناد وهي تتحدث بتنمر على فرقة عمال ماك وكذلك الحديث عن التنمر للفن الكوري.ودشن عدد كبير من النشطاء في المملكة وسم هاشتاق يحمل اسم تبليك المُتنمرة ريناد، وقد أضافت هذه الحملة الكثير من الإنتقادات الواسعة لها خصوصًا أنها تبث حالة من التنمر […]

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