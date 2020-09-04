الرافدين يوجه دعوة للمتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم

2020/09/04 | 10:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

دعا مصرف الرافدين، الجمعة، المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم حتى الآن، للتوجه لأقرب فرع للمصرف واستلام مستحقاتهم المالية.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له، اليوم (4 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "المصرف استنفر إمكانياته لصرف رواتب المتقاعدين بعد وصول التمويل واستلام الصكوك وقوائم الرواتب الخاصة بالمتقاعدين واستخدم تقنياته الالكترونية الحديثة لرفع الرواتب على البطاقة الالكترونية".

ودعا المصرف المتقاعدين الذين لم يتسلموا رواتبهم إلى "التوجه عند أقرب فرع للمصرف لصرف مستحقاتهم المالية".

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