المنافذ: دخول 33 صهريجاً محملة بمادة الأوكسجين من الكويت

2020/09/04 | 10:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} أعلنت هيأة المناف الحدودية، دخول 33 صهريجاً الى العراق قادمة من الكويت محملة بمادة الاوكسجين.وذكر بيان لها تلقت وكالة {أين نيوز} نسخة منه ان إدارة "منفذ سفوان الحدودي في محافظة البصرة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي قامت بتسهيل الإجراءات ودخول (33) صهريجا محملا بمادة الأوكسجين الطبي بواقع حمولة إجمالي (660 طنا) قادمة من دولة الكويت لتعزيز الواقع الصحي ودعم المستشفيات في المحافظات بهذه المادة الضرورية لمعالجة المصابين بجائحة كورونا".يشار الى ان وزارة الصحة سجلت حتى يوم أمس أكثر من 247 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها 187 الفاً و757 حالة شفاء و7275 وفاة.

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