بعد لقاءه ماكرون في بغداد.. بارزاني يصل الى أنقرة

2020/09/04 | 10:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} وصل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، الى العاصمة التركية انقرة للقاء المسؤولين الأتراك في زيارة رسمية.





ويرافق بارزاني كل من رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فوزي حريري، ومدير مكتب رئيس الإقليم كريم شنكالي، ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي، ومستشاره فلاح مصطفى.

والتقى رئيس الإقليم فور وصوله، وزير الخارجية مولود جاووش اوغلو، على أن يلتقي بعد ظهر اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وتأتي زيارة بارزاني لتركيا، بعد مباحثات اجراها في بغداد مع المسؤولين العراقيين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء الماضي.

عمار المسعودي

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