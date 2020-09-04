إعادة ضخ الماء لحي تونس ببغداد بعد توقفه لساعات

2020/09/04 | 10:29 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت أمانة بغداد، إعادة ضخ الماء الصافي لحي تونس في العاصمة.





وذكر بيان للأمانة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "ملاكاتها في دائرة ماء بغداد وبالتنسيق مع دائرة بلدية الاعظمية انجزت اعمال استبدال مقطع متضرر من انبوب ماء رئيسي بقطر 600 ملم قرب محطة وقود سبع الكار يغذي مناطق حي تونس وسبع ابكار".

وأضاف انه "تم إعادة ضخ الماء الصافي بعد انجاز الصيانة وايقاف الضخ لعدة ساعات فقط".

عمار المسعودي

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