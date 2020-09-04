مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وبريطانية اقتربتا من حدود البلاد

2020/09/04 | 10:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، اليوم الخميس، أن مقاتلة روسية من طراز “ميغ-31” اعترضت طائرتين أمريكية وبريطانية ومنعتهما من اختراق الأجواء فوق بحر بارنتس، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وقال المركز في بيان: “في 3 سبتمبر (أيلول)، رصدت أجهزة مراقبة الأجواء الروسية فوق المياه المحايدة لبحر بارنتس هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة الروسية”.

وأضاف: “حدد طاقم المقاتلة الروسية الأهداف الجوية على أنهما طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية من نوع (آر سي-135) وطائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو البريطاني (سينتينيل آر.1)”.

وتابع البيان: “نفذت الطائرة الروسية (ميغ-31) طلعتها الكاملة وفقاً للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.



ولم تنتهك طائرتا الاستطلاع الجوي الأمريكية والبريطانية حدود روسيا الاتحادية”.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات بدون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة.

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