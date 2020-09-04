هل تُعلِّق على جدار غرفتك صورة فيدل كاسترو؟ - عبدالرزاق دحنون

2020/09/04 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون يفتتح المفكر الفرنسي ريجيس دوبريه كتابه "حياة الصورة وموتها" بحكاية طريفة ومعبِّرة.



تقول الحكاية: في أحد الأيام طلب أحد أباطرة الصين من كبير الرسامين في القصر الامبراطوري محو الشلال الذي رسمه في لوحة جدارية لأن خرير الماء كان يزعجه ويمنعه من النوم.



الإحساس بصوت خرير الماء المتدفق بغزارة وقوة شلال هادر في اللوحة الجدارية والذي منع الامبراطور الصيني من النوم ملء جفنيه، هو ذات الإحساس الذي دف ......





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