وزارة الشباب والرياضة تتابع عمل الشركة الفرنسية المنفذة لملعب ذي قار الاولمبي

2020/09/04 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تتابع وزارة الشباب والرياضة سير الاعمال في ملعب ذي قار الاولمبي 30 الف متفرج المنفذ من قبل شركة سارل اور الفرنسية، من خلال الاطلاع على التقرير الاسبوعي للعمل الذي يحظى بمتابعة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال حتى يذلل العقبات امام نسب الانجاز المتحققة، في ظل التحديات والظروف الصعبة جراء قلة التخصيصات المالية وجائحة كورونا.

وقال مدير عام الدائرة الهندسية والفنية في الوزارة نجم عبد الواحد، ان:" وتيرة العمل مستمرة بشكل طبيعي في المشروع الاستراتيجي الذي سيشكل اضافة مهمة لشباب ورياضيي محافظة ذي قار"، مبينا إن:" الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع تواصل اعمالها في المشروع وبوجبات عمل مستمرة".

واضاف، ان:" العمل متواصل في ورشة الصب الجاهز بتسليح قطع البريكاست، وايضا في نصب القالب للجسور والسقف للطابق الاول للقطاع رقم (2) منطقة كبار الشخصيات، وتم اكمال الجسور و50% من السقف، كما تم المباشرة بنصب القوالب للجسور لسقف القطاع رقم (3)، فضلا عن نصب المعدات المطلوبة لغرض عمل القالب الحديدي الخاص بالتغليف الخارجي للقطاع رقم (4) من الملعب الرئيسي، وسيتم ارسال نماذج من الحديد المستخدم للجهات المعنية لغرض اجراء الفحوصات المطلوبة له".

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