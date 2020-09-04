العمل تعلن موعد إطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية

2020/09/04 | 10:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة موعد إطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناءً على توجيهات وزير العمل عادل الركابي ستقوم هيأة الحماية الاجتماعية بإطلاق الدفعة الخامسة من إعانة الحماية الاجتماعية يوم الخميس المقبل".

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