زلزال يضرب امارة الفجيرة بدولة الامارات

2020/09/04 | 10:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ضرب زلزال بقوة 3.4 على مقياس ريختر المكون من 9 درجات امارة الفجيرة بدولة الامارات العربية صباح اليوم.وذكر بيان للمركز الوطني للأرصاد في الامارات : ان عمق الزلزال بلغ 10كم دون اي خسائر ./انتهى3

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