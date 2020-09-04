اعادة ضخ الماء لحي تونس بعد توقفه للصيانة

2020/09/04 | 10:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت امانة بغداد اعادة ضخ الماء لحي تونس شمالي بغداد بعد توقفه للصيانة.وذكرت في بيان ان ملاكاتها في دائرة ماء بغداد بالتنسيق مع دائرة بلدية الاعظمية انجزت اعمال استبدال مقطع متضرر من انبوب ماء رئيسي بقطر 600 ملم قرب محطة وقود سبع الكار يغذي مناطق حي تونس وسبع ابكار .واضافت انه تم اعادة ضخ الماء الصافي بعد انجاز الصيانة وايقاف الضخ لعدة ساعات فقط./انتهى3

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