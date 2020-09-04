وزير الدفاع يبحث مع الحكومة الأوكرانية التعاون بمجالات التسليح ومحاربة الإرهاب

2020/09/04 | 10:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الدفاع جمعة عناد، مع الحكومة الأوكرانية التعاون المشترك فيما يتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية العراقية.

وزارة الدفاع أكدت في بيان أن وفدا عراقيا برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد بحث مع الحكومة الأوكرانية سبل تقوية أواصر التعاون بين البلدين في مجالات التدريب والتسليح ومكافحة الإرهاب، وتعزيز التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك سيما تطوير المؤسسة العسكرية.

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