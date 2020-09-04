دوري الامم الاوروبية.. اسبانيا تفرض التعادل على المانيا في الجولة الاولى (فيديو)

2020/09/04 | 10:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

انتزع المنتخب الاسباني نقطة واحد في لقائه مع نظيره الالماني، بعد فرضه التعادل بنتيجة (1-1) ضمن الجولة الاولى لدوري الامم الاوربية.

وتقدم المنتخب الالماني عن طريق لاعبه تيمو فيرنير، في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء، فيما احرز خوسي لويس غايا، هدف التعادل لاسبانيا في الدقيقة الاخيرة للوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة يقبع المنتخبان الالماني والاسباني خلف اوكرانيا التي تصدرت المجموعة A4 بعد تفوقها على سويسرا بنتيجة (2-1).

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