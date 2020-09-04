تقرير : تخوف تركي واطمئنان ايراني لـ زيارة ماكرون

2020/09/04 | 10:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..تحدث تقرير صحفي، الجمعة، عن ارتياب ايراني تجاه فرنسا، عقب زيارة الرئيس ماكرون إلى العراق، وامكانية فتح ابواب شراكة اقتصادية عراقية-فرنسية، واشار التقرير الى ان التوجه الاقتصادي الفرنسي قد يصطدم بمعرقلات عدة تصنعها كل من طهران وأنقرة.وذكر موقع “اندبندنت عربية” في تقرير اطلعت عليه المستقلة ، ان “عدم إبداء الأطراف السياسية المقربة من إيران […]

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