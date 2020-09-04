السيد الصدر يعلق على أداء الكاظمي

2020/09/04 | 11:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} علق آية الله السيد حسين اسماعيل الصدر، على أداء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإدارته للدولة.وجاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بمدينة الكاظمية المقدسة ببغداد مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي أمسوذكر بيان لمكتب الاعرجي ان السيد حسين الصدر أكد خلال اللقاء، أن "منهج التسامح الحقيقي والمحبة هو منهج آل البيت {عليهم السلام} وأن مدرستهم هي مدرسة للجميع".وفي معرض حديثه عن أداء الحكومة، أشار السيد حسين الصدر الى أن الكاظمي "أثبت كفاءته وهو في جوّ قلّ فيه الصديق" معرباً عن "سعادته بوجود الأعرجي في إدارة الدولة، مبيناً أن موقعه على رأس مستشارية الأمن الوطني يشكل أهمية ومكانة كبيرة بالنسبة له".وختم السيد حسين الصدر كلامه بالقول "على الحاكم أو المسؤول أن يكون أباً للجميع، مشيداً بأداء وتعامل واحترام الأعرجي للجميع عندما كان وزيراً للداخلية".من جانبه قدّم الأعرجي الشكر للسيد حسين الصدر، متمنياً له دوام السلامة والعافية.من جانب آخر التقى الأعرجي وضمن زيارته الى مدينة الكاظمية المقدسة، السيد حسين محمد هادي الصدر، الذي رحب بالأعرجي، وأعرب عن سعادته بلقائه، وتمنياته الصادقة بالنجاح بمهامه في مستشارية الأمن الوطني.عمار المسعودي شارك إذا أردت

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