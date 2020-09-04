اليونسيف : 28 شركة مستعدة لإنتاج اللقاحات لمكافحة كورونا

2020/09/04 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إن 28 شركة لصناعة الأدوية في عشر دول مستعدة لإنتاج كميات غير مسبوقة من اللقاحات خلال العامين القادمين لمكافحة جائحة كورونا.جاء ذلك خلال إعلان المنظمة عن أنها ستساعد في قيادة الجهود لشراء وتوزيع اللقاحات.وقالت يونيسف إن “28 شركة لصناعة اللقاحات كشفت عن خطط الانتاج السنوي […]

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