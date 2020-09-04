روسيا تسجل أكثر من 5100 إصابة جديدة بكورونا و121 حالة وفاة

2020/09/04 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، الجمعة، تسجيل أكثر من 5100 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 121 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا أنه "تم رصد 5110 إصابات جديدة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 4995 إصابة في اليوم السابق)، أي أعلى حصيلة يومية منذ 10 أغسطس عندما تم تسجيل 5118 إصابة".

وأشار التقرير إلى أن "الإصابات الجديدة تتوزع بين 84 من أصل أقاليم البلاد الـ85 (باستثناء دائرة تشوكوتكا ذات الحكم الذاتي الواقعة في أقصى شمال البلاد)"، لافتاً إلى "عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 24.2% من المرضى الجدد".

ورصدت الغرفة "121 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 114 وفاة في اليوم السابق".

وشهد بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ارتفاعا بـ0.5% خلال آخر 24 ساعة وأصبح 1015105 إصابات، بما في ذلك 17649 حالة وفاة و164709 حالات نشطة (ما يمثل انخفاضا بـ823 حالة نشطة منذ أمس)".

ولفتت إلى "تماثل 5812 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا منذ أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 832747 شخصا".

وأجري في البلاد الروسية حتى اليوم أكثر من 37.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 334 ألفا منها خلال اليوم الأخير، وما زال أكثر من 211 ألف شخص تحت الرقابة الطبية، وذلك بحسب وسائل إعلام روسية.

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