مركز أبحاث يعزز إحصائية البيشمركة بتفاصيل

2020/09/04 | 11:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قبيل زيارته إلى واشنطن الشهر المنصرم، إن بغداد لا تزال بحاجة إلى الولايات المتحدة "عسكرياً وميدانياً" - صورة: التحالف الدولي

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