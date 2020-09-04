2020/09/04 | 11:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / كشفت صحيفة / ماركا / الاسبانية عن تحول كبير، بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة.وقالت في تقرير لها إن : ميسي أصبح يفكر جديا في البقاء مع برشلونة والاستمرار لموسم جديد، بعد أن كان مصمما على الرحيل مجانا الصيف الحالي.وأضافت الصحيفة ان : سبب تراجع ميسي عن الرحيل هو موقف الإدارة غير المرن في بيعه، حيث إن الخيار الوحيد المتبقي أمام ميسي الذهاب للمحكمة لفسخ عقده.وأوضحت أن ميسي لا يفضل هذا الأمر، كما أن الأندية التي تسعى للتعاقد معه لا تفضل هذه الطريقة، ولا تريد المخاطرة بضمه مع توقعات بإصدار أحكام في المستقبل، نظرا لأنه يوجد شرط جزائي في عقده بقيمة 700 مليون يورو.وأشارت الى ان : ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، لا يريد الرحيل عن برشلونة بشكل سيئ، وتكرار ما فعله زميله البرازيلي نيمار صيف 2017 عندما غادر لباريس سان جيرمان.وتابعت ان: ميسي لا يريد أن يرحل بهذه الطريقة عن برشلونة الذي قضى فيه حياته، ويريد الرحيل باتفاق مع الإدارة ودون مشاكل.وتقدم ميسي بطلب لإدارة برشلونة للسماح له الرحيل مجانا عن الفريق الذي لعب له 20 عاما، غير أن الإدارة ترفض بيعه بأقل من قيمة فسخ العقد وهي 700 مليون يورو.وغاب ميسي عن فحوصات برشلونة للكشف عن فيروس كورونا، كما غاب عن تدريبات يومي الأحد والثلاثاء./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة : ميسي باق مع برشلونة لموسم اخر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة : ميسي باق مع برشلونة لموسم اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).