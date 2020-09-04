نائب كردي : عدم اكتمال نصاب جلسة الغد امر وارد للوضع الصحي الصعب بسبب كورونا

2020/09/04 | 11:12 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد النائب الكردي جمال كوجر ان : عدم اكتمال نصاب جلسة الغد امر وارد للوضع الصحي الصعب نتجية تفشي وباء كورونا.



وقال ل/ نينا / ان: الجلسة أعلنت في وضع صحي صعب و بشكل مفاجئ واعتقد إن لم يكتمل النصاب فسيكون لهذين السببين.واضاف كوجر ان : من الاسباب الاخرى لاحتمالية عدم عقدها هو عدم الاتفاق على المواد المختلف عليها لحد الان في قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية.ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة يوم غد السبت بعد انقضاء عطلته التشريعية./انتهى3

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