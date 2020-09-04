2020/09/04 | 11:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..أعيد عشرات المهاجرين العراقيين كانوا يعيشون في فرنسا وألمانيا بناء على طلبهم إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في إطار “أول عملية أوروبية مشتركة من نوعها”، وفق ما أفادت السلطات الفرنسية.هؤلاء العراقيون، وعددهم 51 شخصا ومعظمهم من الكرد، استفادوا في فرنسا كما في ألمانيا من برنامج المساعدة للعودة الطوعية الذي يقضي بعودة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا وألمانيا تعيدان 51 شخصا الى العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا وألمانيا تعيدان 51 شخصا الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).